Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı: İki Yaralı, İki Gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetlisi M.B. (24) ile olay yerindeki manavda oturan R.K.'yi (67) pompalı tüfekle vuran M.K. (21) ve otomobille kaçtığı Ş.T.T. (18), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. daha önceden husumetli olduğu M.B.'yi yaşadığı tartışma sonrası pompalı tüfekle sol kalçasından yaraladı. Bu sırada saçmalar olay yerindeki manavda oturan R.K.'nin koluna isabet etti. M.K., Ş.T.T.'nin kullandığı otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kışla Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.