Samsun'da Polisten Kaçan Şüpheli Arazide Yakalandı

SAMSUN'da polisten kaçan B.K. takiple arazide çalılar arasında yakalandı. B.K.'nin 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İlkadım ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak bu sırada şüpheli kaçtı. Önce motosikletle, ardından yaya olarak takip edilen B.K., arazide çalılar arasında Yunus timleri tarafından yakalandı. B.K.'nin yapılan sorgusunda toplam 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. B.K., İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.