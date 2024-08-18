Samsun'da Polislerden Balıkçıl Kuş Kurtarma Operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, iskelede demirliklere takılan bir balıkçıl kuşunu kurtardı. Kuş, tedavi için veteriner fakültesine teslim edildi.
SAMSUN'un Atakum ilçesinde iskeledeki demirliklere takılı balıkçıl kuşu, devriye gezen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriye gezdiği sırada Çobanlı İskelesi'nin altındaki demirliklere takılı balıkçıl kuşu gördü. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kuş, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.