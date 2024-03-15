Samsun'da Polisler Öğrencilere Trafik Kuralları ve Siber Suçlar Hakkında Bilgi Verdi
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında anaokulu ve kreşlerdeki 61 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ilçedeki 81 ortaokul öğrencisine de siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında seminer verildi. Proje kapsamında ayrıca 'anne ve babalara tavsiyeler' konulu el broşürleri de dağıtıldı.
Samsun'da polisler, öğrencileri trafik kuralları ve siber suçlara ilişkin bilgilendirdi.
Atakum ilçesinde "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında anaokulu ve kreşlerdeki 61 öğrenci trafik kuralları, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca, "anne ve babalara tavsiyeler" konulu el broşürleri de dağıtıldı.
İlçedeki 81 ortaokul öğrencisine ise siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık konularında seminer verildi.