Samsun'da Polise Mukavemette Bulunanlar Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Polise Mukavemette Bulunanlar Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polisle çatışan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında polise mukavemet eden L.K., İ.K. ve S.R.'nin işlemleri tamamlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kentte bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan L.K., İ.K., S.R. ile bir kişi ve olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazeteci R.Y. ile bir kişi, ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen L.K., İ.K. ve S.R. ise adliyeye sevk edildi.

Dün Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış, bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize Yunus ekipleri kavgaya müdahale etmiş, kavga sırasında taraflardan L.K. bir kadın polise tekme atmıştı.

Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilmiş, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. gözaltına alınmıştı. Gazeteciyi gözaltına alan polis, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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