Samsun'da Polise Mukavemette Bulunan 5 Kişi Serbest Bırakıldı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasındaki park yeri kavgasına müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında bir kadın polise tekme atan L.K. ve diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kentte bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan L.K, İ.K, S.R. ile kimliği açıklanmayan bir kişi ve olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazeteci R.Y. ile bir kişi, ifadelerinin ardından emniyetten salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen L.K, İ.K. ve S.R. ise adliyeye sevk edildi.

S.R. savcılıktaki ifadesinin ardından, L.K. ile İ.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış, bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize Yunus ekipleri kavgaya müdahale etmiş, kavga sırasında taraflardan L.K. bir kadın polise tekme atmıştı.

Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilmiş, kavgaya karışan 4 kişiyle olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. gözaltına alınmıştı. Gazeteciyi gözaltına alan polis, başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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