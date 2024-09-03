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Samsun'da Toplum Destekli Polislik Bilgilendirme Faaliyeti

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetinde 27 iş yerini ziyaret ederek 'NARVAS, UYUMA ve KADES' projeleri hakkında bilgi verdi. Polisler, hırsızlık ve narkotik suçlarıyla mücadeleye yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla broşürler dağıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, Atakum ilçesinde 27 iş yerini ziyaret ederek, "NARVAS, UYUMA ve KADES" projeleri ile iş yerinden hırsızlık hakkında bilgilendirme yaptı.

Polisler, vatandaşlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmeleri, "Narko Alan" uygulamalarını izlemeleri, "NARVAS" projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu içicilerine karşı mücadelede 24 saat görevde oldukları konularda bilgi verip bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Atakum samsun Güncel Polis

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