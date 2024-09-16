Polis Merkezi Önünde Uyuşturucu ile Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, polis merkezine girmek isteyen A.K. şüpheli hareketleri nedeniyle ekipler tarafından durduruldu. Üst aramasında 5,70 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, polis merkezine girmek isteyen kişi, ekiplerin dikkati sonucu üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.
Çarşamba Şehit Harun Ateş Polis Merkezi Amirliğine girmek isteyen A.K'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın üst aramasını yaptı.
Aramada, üzerinde 5,70 gram esrar maddesi ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İfade işlemleri tamamlanan A.K, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.