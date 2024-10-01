Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Polis Memurunun Evinden 200 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalındı

Samsun'da Polis Memurunun Evinden 200 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir polis memurunun evinden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını fark ederek ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Polis, doğum yapmasına 10 gün kalan Sultan K. (18), dini nikahla birlikte yaşadığı Bilal Efe Ö. ile 4 aylık bebeği olan Raziye Y. (34) ve Samet K.'yi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Atakum Samsun Polis Suç

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });