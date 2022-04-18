Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
AA - Recep Bilek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'nde görevli polis memuru Yücel Özgün, beyin tümörü teşhisiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Bir süredir burada tedavi gören Özgün, hayatını kaybetti.
Özgün'ün cenazesi yarın İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından İlkadım İlçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.
İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, sosyal madya hesabından yaptığı paylaşımla Özgün'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
AA / Recep Bilek - Güncel