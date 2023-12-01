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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada çok sayıda motosiklet ve araç kontrol edildi

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Samsun'da gerçekleştirilen polis uygulamasında 290 motosiklet ve 232 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda birçok suçlu yakalandı ve para cezaları uygulandı. Ayrıca uygulama sırasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 290 motosiklet ile 232 araç kontrol edildi.

İl genelinde 101 ekip ve 212 personelle yapılan uygulamada 1100 kişinin GBT sorgusu yapıldı, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan 1, borçlunun borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 1, yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalandı.

Uygulamada 290 motosiklet kontrol edildi, 1 tescilsiz motosiklet yakalandı, 3 motosiklet trafikten men edildi,

51 motosiklet sürücüsüne çeşitli nedenlerle toplam 147 bin 444 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kontrol edilen 232 araçtan hacizli olan biri bulundu, 23 araç sürücüsüne toplam 41 bin 889 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada 1,5 gram metamfetamin, 300 sentetik ecza hapı da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Güvenlik Uyuşturucu Trafik Suç Güncel Haberler

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