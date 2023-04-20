SAMSUN'DA POLİS EKİPLERİ BAYRAM ÖNCESİ OTOGARDA DENETİM YAPTI

SAMSUN'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle otobüsle seyahat edecek yolcuların emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için denetim yaptı.

SAMSUN'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle otobüsle seyahat edecek yolcuların emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nda emniyet kemerinin önemine dair seyahat etmek isteyen yolculara konuşma yaptı. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan polis memuru Sedat Tosun, 'Kıymetli vatandaşlarımız, hayırlı yolculuklar. Şehirlerarası otobüslerde emniyet kemerimizi lütfen takalım. Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yolcuların emniyet kemerini takması zorunludur. Zorunlu olmasının dışında ani bir trafik kazası olması durumunda sizleri tehlikelerden korur. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak, sizlere hayırlı yolculuklar diler, bayramınızı kutlarız' ifadelerini kullandı