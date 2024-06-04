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Samsun'da Polis Aracı Yangın Sonucu Zarar Gördü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir polis aracı, çıkan yangın sonucu zarar gördü. Polis memuru tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir polis aracı, çıkan yangın sonucu zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğine ait, bir görev nedeniyle Çarşamba ilçesine gelen polis memuru Muhammet A. idaresindeki 55 A 9373 plakalı polis aracının motor bölümünde Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Muhammet A, durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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