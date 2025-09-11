Samsun'da Plakayı Kapatıp Motosiklet Kullanan Sürücüye Cezalar Kesildi

Samsun'da plakayı kapatıp motosiklet kullanan kasksız sürücü ile yolcuya para cezası uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda plakası kapatılan motosikletin kasksız sürücüsünü durdurdu.

Ekipler sürücüye, "Araç plakasını farklı okunması veya okunmaması için kapatmak" suçundan 3 bin 800 lira para cezası verdi.

Ayrıca sürücü ve yolcuya, "Kasksız motosiklet kullanmak" suçundan 993'er lira ceza kesildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün kara yolunda plakayı kapatarak seyir halinde olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.