Haberler

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen kamyonete 99 bin 949 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen bir kamyonete 99 bin 949 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, durdurdukları kamyonette çeşitli ihlaller tespit etti ve aracı trafikten men etti.

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen kamyonete 99 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun Ordu kara yolunda plakası kapalı şekilde yük taşıyan kamyonetin denetim istasyonuna girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Dikbıyık mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada, H.G'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, kantara girmediği ve çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen kamyonete toplam 99 bin 949 lira idari para cezası kesildi.

Araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı