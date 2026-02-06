Haberler

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Samsun'da plakasını kapatarak denetim istasyonuna girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira idari para cezası uygulandı. Tır trafikten men edilirken, sürücünün denetim kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda plakası kapatılan tırın denetim istasyonuna girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çakallı mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada tırı durdurdu.

Sürücüye denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerince toplam 31 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

Araç ise trafikten men edildi.






