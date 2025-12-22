Haberler

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeyen 6 tıra 461 bin 875 lira ceza kesildi

Samsun'da plakalarını kapatarak kantara girmeden ilerleyen 6 tıra, toplamda 461 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, araçların fazla yük taşıdığını ve plakalarının kapalı olduğunu belirledi.

Samsun Ankara kara yolu üzerindeki Tekeli Kantarı'nda görevli Karayolları ekiplerince, plakaları kapalı şekilde yük taşıyan 6 tırın denetim istasyonuna girmeden Samsun yönüne ilerlediğinin bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, söz konusu araçları Samsun istikametindeki bir dinlenme tesisinde park halinde tespit etti.

Yapılan kontrollerde araçların sanayi tesisine odun talaşı taşıdığı belirlendi.

Denetimler kapsamında kantara girmedikleri için araçlara 101 bin 850 lira, istiap haddinin üzerinde 65 ton 700 kilogram fazla yük taşımaları nedeniyle 263 bin 586 lira, plakaların kapalı olması ve bir sürücünün süre ihlali yapması nedeniyle 96 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Altı araca toplam 461 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
