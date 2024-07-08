Samsun'da Piknik Tüpü Alev Aldı
Samsun'un Havza ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan piknik tüpü alev aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.
Samsun'un Havza ilçesinde alev alan piknik tüpü, söndürüldü.
İmaret Mahallesi'nde Aslan Dağdelen'e ait evin bahçesinde yemek yapmak için yakılan piknik tüpü alev aldı.
Bahçeden çıkarılan piknik tüpü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.