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Samsun'da pikapın kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile kamyon çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde tedavi edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde pikabın kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolunda meydana geldi. Gürdal A.'nın kullandığı 55 ZP 767 plakalı hafriyat kamyonuna, Ahmet Y. yönetimindeki FS 457 XM yabancı plakalı pikap çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü Ahmet Y., olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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