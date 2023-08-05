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Samsun'da pikap takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Balıklar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Akkurt(20) idaresindeki 55 DA 040 plakalı pikapla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağaca, sonra duvara çarptı, ardından takla atarak su kanalına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Enes Akkurt hayatını kaybederken, araçta bulunan Mehmet ve Nurbanu Akkurt da yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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