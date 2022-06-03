Samsun'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

Samsun'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Samsun'un Terme ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Samsun'un Terme ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarşamba'dan Terme yönüne giden Mehmet K. idaresindeki 55 RM 961 plakalı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Selim Ç'nin kullandığı 61 BN 760 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Selim Ç. ve Mehmet K. ile araçlardaki Yaşar G, Şengül A, Tuğba K. ve Büşra S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba ve Terme Devlet hastanelerine kaldırıldı.??????? AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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