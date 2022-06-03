Samsun'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Çarşamba'dan Terme yönüne giden Mehmet K. idaresindeki 55 RM 961 plakalı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde, Selim Ç'nin kullandığı 61 BN 760 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Yıldız Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Selim Ç. ve Mehmet K. ile araçlardaki Yaşar G, Şengül A, Tuğba K. ve Büşra S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba ve Terme Devlet hastanelerine kaldırıldı.???????

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title