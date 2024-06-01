Samsun'da pickleball eğitimleriyle yeni bir spor tanıtılıyor

Amerika, Avrupa ve Kanada'da yaygın olarak oynanan pickleball, Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan eğitimlerle tanıtılmaya çalışılıyor.

Bir tür raket sporu olan ve kendine özgü raket ve topla oynanan pickleballın tanıtımı amacıyla Samsun'da ücretsiz eğitimler düzenleniyor.

Badminton Samsun temsilcisi Semih Üzer, AA muhabirine, Samsun'da 23 Mart'ta Atakum sahilinde pickleball oynamaya başladıklarını söyledi.

Haftanın yedi günü Samsun Golf Kulübü'nde pickleball oynadıklarını belirten Üzer, "Bu spor Türkiye'de yeni olmasına rağmen çok keyifli. Tenis, masa tenisi ve badmintonun karışımı bir spor. Raketi ve topu uygun fiyatlı olduğu için ve her yerde oynanabildiği için bulduğumuz her alanda insanlara ücretsiz eğitim veriyoruz." dedi.

İnsanları sosyal alana yönlendirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını dile getiren Üzer, "Her yaş grubuna hitap ediyor. Anaokullarına tanıtımlara başladık. 4 yaşından 70 yaşına kadar herkes oynayabilir." ifadesini kullandı.

Pickleballın kendine özgü iki topu bulunduğunu anlatan Üzer, "Bir tanesinde 40 delik var. Diğer top ise 24 delikli ve iç sahalarda oynanıyor. Maçlar 11 sayı üzerinden ve 5 kategori halinde oynanıyor." açıklamasında bulundu.

Eğitmen Çiğdem Özdirek ise Semih Üzer'in pickleball sporunu Türkiye ile tanıştıran danışmanları Samsun'a getirerek antrenörlük eğitimi verdirdiğine işaret ederek, "Bu sporu tanıdığımızdan beri hızlı bir büyüme kaydediyoruz. Sporun keyfini aldıktan sonra bırakamıyorsunuz. Tenisten farkı, daha fazla aktif olmanız ve her yaşa hitap etmesidir. Samsun'da güzel bir kitleye ulaştık. Amacımız bu sporu federasyon haline getirip Türkiye'den sporcular yetiştirmek ve Samsun'dan da bu spora katkıda bulunmak." açıklamasında bulundu.

Pickleball oynayan Nermin Asena Ertürk de pickleball sporuyla bir arkadaşı sayesinde tanıştığını belirterek, "Stres atmak ve iş stresinden uzaklaşmak için bu sporu yapıyorum. Mutlulukla geliyorum buraya, çok seviyorum bu sporu." diye konuştu.