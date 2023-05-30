Samsun'da patronunu öldürüp sandığa koyan sanık hakkında müebbet istemi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde patronunu silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın maktulü öldürerek maktulün senedini ve cep telefonunu yağmaladığından dolayı kasten öldürme ve iş yerinde silahlı yağma suçlarını işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde patronunu silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, patronu Ümit Şahin'i öldüren sanık O.C.K. hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık O.C.K'nin çalıştığı perdeci dükkanında patronu Ümit Şahin'den olay tarihinden 2 ay önce 30 bin lira borç aldığı ve ilerleyen süreçte bu borcu ödemediği belirtildi.

Sanık ve patronunun arasının alacak verecek meselesinden dolayı açıldığı aktarılan iddianamede, "7 Aralık 2022 sabah saatlerinde şüpheli ile maktul, aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Maktul, kendisinde bulunan senedin ödenmesini istedi. Tartışma esnasında kendisine hakim olamayan şüpheli, iş yeri içerisinde bulunan tabancayı aldı. Bu tabanca ile mağdurun arkasına doğru geçti ve maktulün kafasının üst kısmına 1 el ateş etti. Maktul, kafatasından isabet aldığı mermi çekirdeği nedeniyle öldü. Maktulün ölmesinin ardından şüpheli, maktulün cebinde bulunan 30 bin liralık senedi, tabancayı ve maktulün cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanığın maktulü öldürerek maktulün senedini ve cep telefonunu yağmaladığından dolayı kasten öldürme ve iş yerinde silahlı yağma suçlarını işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Sanığın işlediği suçları gizlemek amacıyla aynı gün yeniden iş yerine dönerek maktulün cesedini iş yerinde bulunan ahşap sandığın içine koyup eşyalarla kapattıktan sonra sandığın kapağını vidaladığı, bir gün sonra ise sandığı iş yerinin dışına çıkarıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yine şüphelinin hem suçlarını gizlemek hem de maktulün ortadan kaybolması konusunda şüphe uyandırmamak amacıyla maktulün telefonundan kendisine ve maktulün babası Kadir Şahin'e mesajlar attı. Hatta Kadir Şahin'e yardım ederek Ümit Şahin hakkında kaybolduğuna dair ihbar verilmesini sağladı. Şüpheli suçun işlenmesinde kullandığı tabancayı ise tanık Ö.Ç'ye 2 bin 500 lira karşılığında satarak elden çıkardı. Sanık, ahşap sandığa koyarak iş yerinin dışına bıraktığı maktule ait cesedin kokmaya başlaması üzerine komşu esnafların şüpheliden sandığı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine şüpheli nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan E.A. ile iletişime geçti. 23 Aralık 2022 günü saat 10.30 sıralarında E.A'nın kendisine ait olan 55 H 4338 plakalı araç ile tarif edilen yere gitti. Şüpheli, olay yerinde bulunan tanıklar M.O.Ş, D.T. ve R.Ç'nin yardımıyla sandığı araca yükledi. Araçla yapılan yolculuğun akabinde cesedin bulunduğu sandığı Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Camisi'nin karşısındaki boş araziye bıraktı."

İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "iş yerinde silahla yağma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Aralık 2022'de vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap sandıkta erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, sandığı yan binada oturan O.C.K'nin bıraktığını belirlemişti.

Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

O.C.K, emniyetteki ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i öldürdüğünü itiraf etmişti.