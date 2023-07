Samsun'da patronunu öldüren şüpheli, 17 gün süren arama çalışmalarına katıldı

SAMSUN'da geçen yıl, 30 bin lira borcu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) öldürüp cesedini ahşap bir sandığa koyarak boş araziye bıraktığı suçlamasıyla müebbet hapsi istenen Onur Can Kaya (30), 17 gün süren arama çalışmalarına katılmış. Ümit Şahin'in babası 'Birlikte günlerce aradık. Ben Onur Can'a, 'Ümit nerede' diye sordum. Bana, 'Kadir amca ben nereye gittiğini bilmiyorum, dükkanı kapatmış gitmiş' dedi. Ümit'e mesaj attım ve bana onun telefonundan gelen mesajda, geleceğini, dükkanı açmamı ve temizlik yapmamı istediğini yazıyordu. Çok bekledik, gelmeyince Onur Can'a 'Ne yapacağız' diye sordum. 'Gelecek kafası biraz bozuk' dedi. Bizi kandırmak için bu kelimeleri kullanmış. 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı? dedi.Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'i başından tabancayla vurarak öldürdü. Ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı.

SANDIĞI KOYANIN KAYA OLDUĞU BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı, Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri gözetlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

'BİZ SANA SAHİP ÇIKTIK'

Onur Can Kaya'nın 22 Haziran tarihinde görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, 'Silahı aldım, Ümit yakamdan tutup beni çekiştirdi. Silahı elime aldığımda tetik baş parmağımdaydı. Silah ateş aldı ve kurşun ensesine saplandı' demesine karşılık DHA'ya konuşan Ümit Şahin'in babası Kadir Şahin, şunları söyledi'Onur Can'ın söylediği her cümlede çelişki var. Doğru söylediği bir kelime dahi yok. Emniyetteki ifadesiyle duruşmadaki savunması değişik. Ben Onur Can'a, 'Ümit nerede' diye sordum. Bana, 'Kadir amca ben nereye gittiğini bilmiyorum, dükkanı kapatmış gitmiş' dedi. Ümit'e mesaj attım ve bana onun telefonundan gelen mesajda, geleceğini, dükkanı açmamı ve temizlik yapmamı istediğini yazıyordu. Çok bekledik, gelmeyince Onur Can'a 'Ne yapacağız' diye sordum. Bana, 'Gelecek kafası biraz bozuk' dedi. Bizi kandırmak için bu kelimeleri kullanmış. Biz böyle olunca karakola kayıp ilanı verdik. Bunu yaparken hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Onur Can, 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı. Bu çocuğa işkence etmenin bir anlamı yoktu. Siz kardeştiniz, o senin patronundu. Biz, senin babandık, anandık. Benim bir tane çocuğum var, sen neden onunla oynadın. Biz sana sahip çıktık, suçumuz bu muydu?

'3 AYDIR KAN AĞLIYORUM'

Oğlu Ümit Şahin'in silahla işi olmayacağını belirten Kadir Şahin, 'İş yaptığı bir firma bile Ümit kötü bir çocuk derse, ben kabulüm. Benim eşim evde yatıyor. Perişan oldu, bir türlü kaldıramadık. İçim dolu, yanıyorum. Bu benim tek çocuğum. Benim oğlumun 400-500 bin lira borcu var. Benim ödemeye dermanım yok, çalışamıyorum, işe gidemiyorum. Emekli maaşımla geçiniyorum. O zaman gelsin herkes beni vursun. 30 bin lira için adam vurulmaz. Ben adalet istiyorum. Tek çocuğumdu, kardeşimdi, arkadaşımdı, oğlumdu. Ümit rahat yatsın, diye ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evimi satacağım, arabamı satacağım ve ben onun borcunu ödeyeceğim. Mahkemenin olduğu gün benim eşim acilde yatıyordu. Ben Onur Can'ın içerden çıkmasını istemiyorum. Benim oğlumun da bir suçunu bulsunlar, desinler ki hak etmiş o zaman eyvallah. Elimi göğsüme koyar, giderim. Benim gecem gündüzüm yok, 3 aydır kan ağlıyorum' diyerek gözyaşı döktü. (DHA)