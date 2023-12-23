Samsun'da patronu tarafından darbedilen işçi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde patronu tarafından darbedilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Yakakent Limanı'nda bir gemide çalışan İ.G. (24), gemi sahibi M.K. tarafından darbedildikten sonra Bafra ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'ne bırakıldı.

İ.G'nin ablası, kardeşlerinin yaralandığını görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, İ.G'yi Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.