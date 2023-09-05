Samsun'da Parkta Bıçaklı Saldırı: 1 Kişi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin parkta bıçakla yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Fatih Mahallesi Büyük Park içinde dün gece bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Nedim S'yi (23) yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen İ.U. (17) ve O.Ç. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Bafra adliyesine sevk edildi. İ.U. mahkemece tutuklanarak Bafra T tipi kapalı cezaevine gönderildi. O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN