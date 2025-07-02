Samsun'da Park Yeri Kavgasında 5 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada, polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında bir kadın polise saldırırken, gazeteci R.Y. de gözaltına alındı. Polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Bu sırada bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kavga sırasında taraflardan L.K. bir kadın polise tekme attı.

Polise mukavemette bulunulması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan tarafların kavga etmesi ve 5 kişinin gözaltına alınması, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Gazeteciyi gözaltına alan polis, görevden uzaklaştırıldı

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntü ve haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 13.10 sıralarında İlkadım ilçemizde park yeri nedeniyle kavga eden L.K, İ.K. ve S.R'ye devriye görevini ifa eden asayiş ekiplerinin müdahalesi ve sonrasında şüphelilerin gözaltına alınmaları sırasında olay yerinde bulunan gazeteci R.Y'ye yapılan tasvip edilmesi mümkün olmayan müdahaleyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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