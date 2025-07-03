Samsun'da Park Meselesi Nedeniyle Kavga: 4 Gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park meselesi nedeniyle polisle tartışan 4 şüpheli ile bu sırada görüntü almaya çalışan yerel gazeteci R.Y., gözaltına alındı. Olaya ilişkin 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliyle gazeteci serbest bırakıldı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Subaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir perdecinin önünde meydana geldi. Park meselesi yüzünden taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Taraflardan L.K., kavgayı ayırmaya çalışan kadın polise tekme attı. Saldırının ardından takviye ekip istendi. Olaya ilişkin İ.K., oğlu L.K. ile arkadaşı S.R., bu sırada görüntü almaya çalışan yerel gazeteci R.Y. ve 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., L.K. ve S.R., adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Samsun Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan; bugün saat 13.10 sıralarında İlkadım ilçemizde park yeri nedeniyle kavga eden L.K., İ.K. ve S.R. isimli şahıslara, devriye görevini ifa eden asayiş ekiplerinin müdahalesi ve sonrasında şüphelilerin gözaltına alınmaları sırasında olay yerinde bulunan gazeteci R.Y.'ye yapılan tasvibi mümkün olmayan müdahale ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,