Samsun'da park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun- Ankara kara yolunda seyir halindeki Mehmet S'nin (64) kullandığı 55 DS 103 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 55 H 1769 ve 60 ACT 093 plakalı traktörlere çarptı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel