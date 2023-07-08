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Samsun'da park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki traktörlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun- Ankara kara yolunda seyir halindeki Mehmet S'nin (64) kullandığı 55 DS 103 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 55 H 1769 ve 60 ACT 093 plakalı traktörlere çarptı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

İlkadım Ankara Samsun Güncel Haberler

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