Samsun'da Park Halindeki Minibüste Yangın, 2 Bina Zarar Gördü

Vezirköprü ilçesinde park halindeki minibüsün alev alması sonucu yakınındaki 2 bina da yangından etkilendi. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti. Zarar gören müstakil evin daha önce ihtiyaç sahibi biri için yaptırıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında yakındaki 2 bina da etkilendi. Yangında zarar gören müstakil evin daha önce ihtiyaç sahibi kişi için Kaymakamlık tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Vezirköprü ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde dün park halindeki minibüs alev aldı. Araçtan yükselen alevler yanındaki elektrikli bisiklete, ardından bir müstakil ev ile apartmana da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, minibüs ve elektrikli bisiklet tamamen kullanılamaz hale geldi. Apartmanın alt katındaki döşemeci dükkanı ile üst katlardaki daireler de yangından etkilendi. Yangında zarar gören müstakil evin ise daha önce ihtiyaç sahibi bir kişi için Kaymakamlık tarafından yaptırıldığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
