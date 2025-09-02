Haberler

Samsun'da Park Halindeki Kamyonetten Havalı Korna Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, park halindeki bir kamyonetten havalı korna çalan 23 yaşındaki M.T. gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde gerçekleşti, sabah kamyonet sahibi durumu fark etti.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, park halindeki kamyonetin 10 bin lira değerindeki havalı kornasını çalan M.T. (23), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi. M.T., park halindeki kamyonetin havalı kornasını çalıp kaçtı. Sabah saatlerinde kamyonetinin başına gelen aracın sahibi, durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmaları sonucu şüpheliyi İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. 10 bin lira değerindeki havalı korna ise sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
