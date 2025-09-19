Samsun'da Park Halindeki Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki bir kamyonet, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki kamyonet yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Demiraslan Mahallesi'nde park halindeki 46 ACT 429 plakalı kamyonetten alev yükselmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel