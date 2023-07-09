Samsun'da park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve ehliyetine el konuldu.