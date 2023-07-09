Samsun'da park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve ehliyetine el konuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
C.K. (27) yönetimindeki 55 AIR 062 minibüs, Gaziosman Paşa Mahallesi Dağınıkevler 3'üncü Sokak'ta park halindeki kamyona çarptı.
Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hastanede yapılan testinde 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bunun üzerine alkollü araç kullanması nedeniyle para cezası kesilen C.K'nin ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.