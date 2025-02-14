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Havza'da Park Halindeki Elektrikli Bisiklette Yangın Çıktı

Havza'da Park Halindeki Elektrikli Bisiklette Yangın Çıktı
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Samsun'un Havza ilçesinde park halindeki üç tekerlekli elektrikli bisikletin akü bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu bisiklette hasar meydana geldi.

Samsun'un Havza ilçesinde park halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklette yangın sonucu zarar oluştu.

Şehit Hasan Aktar Caddesi'nde park halindeki Emre Akça'ya ait üç tekerlekli elektrikli bisikletin akü bölümü henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu bisiklette hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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