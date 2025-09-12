Samsun'da Park Halindeki Araçta Cam Kırıldı, Şüpheli Kaçtı

Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki bir otomobilin sol ön kapı camını kırarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park halindeki otomobilin sol ön kapı camını kırıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, park halindeki otomobilin sol ön kapı camını kırıp, kaçtı. Sabah durumu fark eden otomobilin sahibi S.M. (38), polis merkezine gidip şikayette bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan olaya gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
