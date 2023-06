Samsun'da para meselesi yüzünden bacağından vurulan kişiyi tutukladılar

SAMSUN'un Atakum ilçesinde para meselesi yüzünden husumetlisini bacağından vuran Fatih İnan (23), tutuklandı.

Olay, 12 Haziran'da, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Para meselesi yüzünden Fatih İnan ve O.K. (23) ile O.Ö. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatih İnan, belindeki silahı çıkarıp O.Ö.'nün bacağına ateş etti. O.Ö. yaralandı, Fatih İnan ve arkadaşı O.K. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.Ö., ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, dün şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

