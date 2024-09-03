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Samsun'da Palamut Bolluğu: Tezgahlar Dolup Taşıyor

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Samsun'da 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar palamut bolluğuyla karşılaştı. Palamutun tanesi 60, istavritin kilosu 70, mezgitin kilosu 50 liradan satılıyor.

SAMSUN'da 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar tezgahları doldurdu. Palamutun tanesi 60, istavritin kilosu 70, mezgitin kilosu 50 liradan satılıyor.

1 Eylül'de sonlanan av yasağının ardından 'vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar sezona palamut bolluğu ile girdi. Sezonun ilk gününde 80 TL, ikinci gününde 50 TL, üçüncü gününde ise adedi 60 TL ile tezgahlarda yerini alan palamut, vatandaşlar tarafından en çok satın alınan balık oldu. Satışların iyi gittiğini söyleyen balıkçı Onurcan Köse, "Balık sezonumuz bu sene bollukla başladı. Bol bol palamut satıyoruz. Bugün sezonun üçüncü günü. İlk günden bugüne palamut bolluğu devam ediyor ve vatandaş bol bol palamut yiyor" diye konuştu.

Onurcan Köse, "Palamutun yanı sıra kilosu 50 liradan mezgit var. Kilosu 70 liradan istavrit ve kilosu 80 lira olan barbun balığı tezgahta bolca mevcut. Fiyatlar gayet uygun. Satışlarımız güzel şekilde ilerliyor. Dün palamut tezgahta erken bitti ve yetmedi. Bugün daha fazla getirdik. Vatandaşın balığa talebi var. Vatandaş balığı özlemiş. Satışlar çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkçılık Ekonomi Güncel Samsun

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