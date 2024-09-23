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Samsun'da Palamudun Fiyatı 150 Liraya Yükseldi

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Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla palamudun tanesi 150 liradan satılmaya başlandı. Olumsuz hava şartları ve balık avının azalması fiyatları etkiledi. Balıkçılar, fiyatların yüksekliğinin nedeni olarak denize açılamamayı gösterdi.

Samsun'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor.

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan ve tanesi 50 liradan satılan palamutta fiyatlar arttı.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların av için denize açılamadığını söyledi.

Kırbaş, bu durumun balık fiyatlarına yansıdığını ifade ederek, "Balığın azalması da bu duruma etki ediyor. Olumsuz hava olmasaydı palamut 150 değil de yine 100 lira olacaktı. Şu an hem havanın etkisi hem de balığın azalmasıyla fiyatlar biraz yükseldi. Balıkçılar şu an denize açılamıyor." dedi.

Av sezonunun başında palamudun tanesinin 50 liradan satıldığını, daha sonra 70-80'i gördüğünü, şu an ise 130 ile 150 lira arasında satıldığını belirten Kırbaş, "Balıkta irileşme de var. 50 liraya sattığımız balığın şu an iki katı. Yani 400 gramdı balık, şu an 800-900 gram oldu." diye konuştu.

Balıkçı Halit Bayrak da balığın azalması nedeniyle fiyatların arttığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Biz fiyatları yükseltmiyoruz. Kayıklar kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Bu palamut bir ay daha çıkar nasip olursa. Bütün balık fiyatlarında artış var. Mezgit 150, barbun 100 lira, fiyatlar bu aralar biraz yüksek. Hamsi inşallah önümüzdeki ay çıkar."

Vatandaşlardan Nail Aytekin, "Balık çok pahalı,150 lira, 50 liraya almıştım en son. Şimdi bakıyoruz, nasıl alacağız. Yirmi gün önce 50 liraydı. Alamayız bu fiyatlara." şeklinde konuştu.

Günay Birvar ise "Fiyatlar parası olana iyi ama parası olmayana kötü. Balık az çıktığı için fiyatların arttığı söyleniyor. Balığı çok severiz. Eşim de balıkçı. Mecbur alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Palamudun Fiyatı 150 Liraya Yükseldi
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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