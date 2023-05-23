Samsun'da özel izinle üretilen salep orkidesinin hasadına başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Samsun'da 2016'da 6 dönüm arazide ekilen, bu yıl ekim alanı 70 dönüme çıkan salep orkidesinin hasadına başlandı.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin Samsun'daki üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER) Başkan Yardımcısı Cihan Fatih Yıldırım, AA muhabirine, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle salep orkidesi hasadını geç başladıklarını söyledi.

Hasadın yaklaşık 1 ay süreceğini belirten Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle EKOMDER ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde salep üretimi yaptıklarını anlattı.

Salep üretimi yapmak isteyenlere Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği izinle tohum satışı yaptıklarına işaret eden Yıldırım, "Üreticilere salebin nasıl üretildiğini öğrettikten sonra alım garantisi vererek ürünlerini alıyoruz. Piyasanın en iyi fiyatından 10 yıl alım garantisi verdiğimiz için gönül rahatlığı ile salep üretimini yapabiliyorlar." dedi.

Salep üretimini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amaç küçük alanda daha fazla getirisi olan ürünü üretmek. Salebin getirisi güzel olduğu için çiftçilerimiz bu ürüne yönelmeye başladı. Sadece 19 Mayıs ilçesinde 50 dönümün üzerinde dikili alan var. Samsun genelinde ise 150 üreticinin 70 dönümde üretimi var. Bu sene yaş salebi 250 ile 300 lira arasında üreticilerimizden alıyoruz. Metrekareden 1 kilogram ürün alındığı için, yani 1 dönüm salep eken çiftçimiz 250 bin ila 300 lira kazanıyor. Bunun 30 veya 40 bin lirası işçiliğe gider, gerisi çiftçilerimize kar kalır. Salebin kurutulmuş olarak alış fiyatı ise 1800 ile 2 bin lira arasındadır."

Yıldırım, tarlada salep üretimi yaptıkları için doğadan sökümün de önüne geçtiklerini vurgulayarak, salebin doğadan sökülmesinin cezasının 244 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.