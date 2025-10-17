Samsun'da Özel Halk Otobüsü Kazasında 4 Yolcu Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir özel halk otobüsünün hızlı geçişi nedeniyle meydana gelen kazada 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde özel halk otobüsünün tümsekten hızlı geçmesi sonucu 4 yolcu yaralandı.
H.G'nin (51) kullandığı 55 RT 080 plakalı özel halk otobüsü, Dikbıyık Mahallesi'nde yolda bulunan tümsekten hızlı geçti.
Aracın içinde bulunan ve sarsılan yolcular İ.T, T.M, Ş.G. ve A.G.Y. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel