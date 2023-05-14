SAMSUN'DA OYUNU KULLANAN BAKAN MUŞ BÜYÜK BİR KATILIM OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUM

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, seçim bölgesi Samsun'da oy kullandıktan sonra Büyük bir katılım olduğunu gözlemliyorum. Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu dedi.AK Parti'nin Samsun milletvekili adayı da olan Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için İlkadım ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na geldi. 1039 numaralı sandıkta oy kullanan Muş, Türkiye'nin, 2023-2028 dönemini kapsayacak yönetim, bu sandıklardan çıkacak, milli irade tecelli edecektir dedi.

Kampanya süreçlerini olgunlukla tamamladıklarını söyleyen Muş, Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Kampanya süreci, büyük bir olgunluk içerisinde geçti. Bazı küçük olaylar dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, Türkiye genelinde bunu tamamladık. Bugün itibariyle de oy verme işlemi başlamış durumda. Büyük bir katılım olduğunu gözlemliyorum. Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu. Bu Türkiye'nin demokratik olarak aslında hangi noktaya geldiğinin en önemli göstergesi. Büyük bir olgunluk içerisinde oylar kullanılıyor. İnşallah sandıklar kapandıktan sonra da aynı olgunluk içerisinde bu süreç tamamlanacaktır diye konuştu. (DHA)