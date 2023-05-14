SAMSUN'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ\t

SAMSUN'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam 1 milyon 23 bin 959 seçmen için, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme süresinin tamamlanması ile birlikte, oy sayım ve döküm işlemleri başladı. Sandıkların açılması ile birlikte zarflar ve imzalar sayıldı.