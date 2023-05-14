Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAMSUN'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Güncel Haberler

SAMSUN'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ\tSAMSUN'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

SAMSUN'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ\t

SAMSUN'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Samsun'da 17 ilçede 4 bin 434 sandıkta toplam 1 milyon 23 bin 959 seçmen için, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi oy verme işlemi tamamlandı. Oy verme süresinin tamamlanması ile birlikte, oy sayım ve döküm işlemleri başladı. Sandıkların açılması ile birlikte zarflar ve imzalar sayıldı.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title