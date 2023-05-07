Samsun'da Otoparkta Yangın

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir evin otoparkında bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın altındaki otoparkta park halinde bulunan 35 DC 127 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Dumanların yükselmesi üzerine yangını farkeden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar da evlerinden dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını binaya da sıçramadan kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)