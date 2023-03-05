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Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

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Samsun'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fikret S. (50) idaresindeki 55 KE 188 plakalı otomobil, Çarşamba- Salıpazarı kara yolu Yamanlı mevkisinde sola dönmek isterken aynı yönde seyreden Sefa Aktürk'ün (23) kullandığı 55 AAZ 059 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aktürk ile arkasında bulunan Sibel S. (23) yola düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aktürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Salıpazarı Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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