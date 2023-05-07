Samsun'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Koruluk Mahallesi köy yolu üzerinde Yaşar Yavuz'un (39) kullandığı 55 EU 916 plakalı otomobil ile Adem Orhan (34) yönetimindeki 55 ADM 343 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Adem Orhan ile kamyonetteki Rabia Kırçıl (32) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel