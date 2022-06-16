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Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gürsel B. idaresindeki 55 AFG 164 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisindeki kavşakta, Saim T'nin kullandığı 52 ABD 780 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rabia B, Betül B, Ecrin Beraa B, Zehra B, Emirhan B. ve Hümeyra B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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