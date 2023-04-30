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Samsun'da otomobille çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

Samsun'da otomobille çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Atakum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru G.G'nin kullandığı 55 A 7327 polis aracı, Cağaloğlu Bulvarı Seyfi Dermirsoy Kavşağı'nda Ü.S. idaresindeki 55 ADK 996 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yan yatan polis aracının sürücüsü ile polis memuru A.İ. yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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