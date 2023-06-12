Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı.
Çay Mahallesi Küçükhamam Sokak, Süleyman Paşa Caddesi kavşağında, H.D. idaresindeki 55 GY 565 plakalı otomobil ile kuryelik yapan Cem Ş'nin kullandığı 55 ADS 699 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan Cem Ş, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel