Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Kurt (40) yönetimindeki 34 FDH 392 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak'ta Kıvanç Sefa Tepe'nin (19) kullandığı 55 AKK 945 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel