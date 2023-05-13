Samsun'da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Umut A. idaresindeki 60 DP 771 plakalı otomobil, Gelemen mevkisinde aynı istikamette seyreden Erkan S'nin kullandığı 55 AIF 339 plakalı tırın 55 AHC 503 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Salih A, Mehmet A. ve Murat A. yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Umut A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın, otomobilde bulunanların seçimde oy kullanmak için Antalya'dan Ordu'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.